Шевченко vs Матюшенко: на перекрестке будут наблюдаться проблемы с движением до сентября 26 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове на пересечении улицы Шевченко и Матюшенко выполнятется комплекс масштабных работ по реконструкции.