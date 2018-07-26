Шевченко vs Матюшенко: на перекрестке будут наблюдаться проблемы с движением до сентября

Как пояснил директор Департамента инфраструктуры горсовета
Сергей Дульфан, на перекрестке одновременно выполняется ряд работ – реконструкция трамвайного переезда и замена рельсового пути по двум направлениям: по улице Веснина и по улице Шевченко, установка еще одного светофора. Работы выполняются в рамках городских программ по безопасности дорожного движения и развития городского электротранспорта.
– Было много нареканий на состояние трамвайных путей в этом направлении. На этом участке меняется контактная сеть, а также ведутся работы по ликвидации одного из проблемных мест концентрации ДТП – перекрестка Шевченко-Матюшенко. Для решения этой задачи строится еще один светофорный объект. Таким образом, впоследствии все направления будут зарегулированы техническими средствами, связаны в единый узел и будут обеспечивать не только пропускную способность на данном участке дорожной сети, но и не допускать скопления транспорта на других проблемных участках, – рассказал Сергей Дульфан.
Заодно в этом районе предполагается обустройство ливневой канализации. Кроме того, планируется расширение проезжей части улицы Веснина, чтобы обеспечить дополнительную полосу для левого поворота при спуске с Веснина на Салтовку.
– Этот комплекс мероприятий существенно улучшит ситуацию с безопасностью дорожного движения. Мы меняем рельсы и контактную сеть, что также улучшит безопасность пассажирских перевозок в наземном электротранспорте. Весь перекресток будет обновлен подобно перекрестку Клочковская – спуск Клочковский, и его пропускная способность улучшится, – уверяет Сергей Дульфан.
Комментируя ситуацию, что сейчас водителям на этом перекрестке приходится долго ждать смены сигнала светофора, Сергей Дульфан сообщил, что на этом участке дорожной сети будут рассчитаны новые циклограммы для светофоров.
– Время работы светофорного объекта – расчетная величина, которая определяется исходя из максимальной плотности транспортных потоков, которая существует на данном направлении. Она рассчитывается по определенной формуле, чтобы максимально оптимизировать проезд транспорта через данное пересечение. Та циклограмма, которая работает на перекрестке сейчас, – временная и внедрена согласно первому этапу перекрытия движения в рамках реконструкции перекрестка. После ее окончания все три светофора будут работать по новым циклограммам, исходя из новых данных о плотности транспортных потоков, – пояснил Сергей Дульфан.
Завершить весь комплекс работ на этом участке планируется к концу сентября.