Харьковские пиротехники обезвредили дюжину снарядов

Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области разминировала и обезвредила устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны, которые обнаружили в Харькове.

ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

обнаружив их, огородить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру 101.

Всего было разминировано 12 боеприпасов, найденных в Основянском и Холодногорском районах, – 11 артснарядов разного калибра и 50-миллиметровая минометная мина.Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ провели также разъяснительные беседы с местными жителями – рассказывали, что делать в случае обнаружения подозрительных предметов.Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов: