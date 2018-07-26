Харьковские пиротехники обезвредили дюжину снарядов

Всего было разминировано 12 боеприпасов, найденных в Основянском и Холодногорском районах, – 11 артснарядов разного калибра и 50-миллиметровая минометная мина.
Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ провели также разъяснительные беседы с местными жителями – рассказывали, что делать в случае обнаружения подозрительных предметов.
Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
- обнаружив их, огородить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру 101.