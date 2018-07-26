Какие документы нужны ребенку для путешествия за границу

Как разъяснили в Минюсте, лучший и самый простой вариант – это добровольное согласие обоих родителей для выезда ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, за границу, или же согласие одного из родителей, если ребенок выезжает за пределы Украины с другим. В таком случае ребенок должен иметь нотариально заверенное соглашение и биометрический детский загранпаспорт.
Однако последние новеллы в законодательстве позволяют вывоз ребенка за границу без согласия того из родителей, который проживает отдельно от семьи, в случае неуплаты им алиментов. Для этого необходимо иметь:
- решение суда об определении места жительства ребенка с вами или соответствующее заключение органов опеки и попечительства;
- решение суда о присуждении алиментов;
- справку о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев.
Касательно доказательств, что ребенок проживает именно с вами, есть два варианта, разъяснили в Минюсте. Первый: если родители самостоятельно и добровольно приняли решение о том, с кем будет проживать ребенок. Второй: решение о том, с кем будет жить ребенок, принял суд или орган опеки и попечительства.
В случае первого варианта таким подтверждением может быть договор, заключенный обоими родителями, удостоверенный нотариально.
Если же вы имеете дело со вторым вариантом, то таким документом является судебное решение или соответствующее заключение органа опеки и попечительства.
В случае необходимости обращайтесь на горячую линию Государственной пограничной службы Украины: (044) 527-63-63
, и Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи: 0 (800) 213-103
.