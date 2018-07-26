Какие документы нужны ребенку для путешествия за границу 26 июля 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Разъясните, пожалуйста, какие документы на ребенка сейчас нужны для путешествия за границу, особенно в случае, если отец не платит алименты? И какими документами тот из родителей, кто проживает с ребенком, может доказать, что ребенок действительно живет именно с ним? Куда обращаться, если на границе возникнут проблемы?

Иванна