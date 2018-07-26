Госдеп США опубликовал декларацию о непризнании аннексии украинского Крыма Россией 26 июля 2018 г. источник 0 0

Госдеп США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России.

Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.



«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией Крыма», — говорится в декларации.



Составители документа отметили, что Крым был «захвачен силой, что противоречит международному праву». Также американские власти призвали Россию прекратить «оккупацию» Крыма и «уважать» принципы международного права.



Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что его американский коллега Дональд Трамп разделяет позицию мирового сообщества по Крыму.