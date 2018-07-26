Экономика

  • 153
    •  / 

Минфин полностью профинансировал выплаты пенсий

Минфин полностью профинансировал выплаты пенсий
Расходы государственного бюджета, направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий, профинансированы полностью.
Как информирует Министерство финансов, в соответствии с помесячной росписью ассигнований общего фонда государственного бюджета расходы на выплату пенсий за январь-июль 2018  года утверждены в сумме 83,4 млрд грн.

«По состоянию на 25 июля указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью. 12 июля 2018 был перечислен Пенсионному фонду последний платеж на сумму 2,5 млрд грн», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий.

23 июля 2018 с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 млрд грн.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2209 грн
100 USD 2662.69 грн
100 EUR 3112.68 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи