Минфин полностью профинансировал выплаты пенсий 26 июля 2018 г. источник 0 0

Расходы государственного бюджета, направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий, профинансированы полностью.

Как информирует Министерство финансов, в соответствии с помесячной росписью ассигнований общего фонда государственного бюджета расходы на выплату пенсий за январь-июль 2018 года утверждены в сумме 83,4 млрд грн.



«По состоянию на 25 июля указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью. 12 июля 2018 был перечислен Пенсионному фонду последний платеж на сумму 2,5 млрд грн», - сообщили в ведомстве.



Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий.



23 июля 2018 с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 млрд грн.