Украина

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Абитуриенты уже подали почти миллион заявлений в вузы

Абитуриенты уже подали почти миллион заявлений в вузы
Закончилась регистрация электронных кабинетов поступающих.
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, подавать через эти кабинеты заявления для поступления на бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования можно будет до 18.00 четверга, 26 июля. А для поступающих на младшего специалиста на базе 11-ти классов возможность подавать заявления через электронные кабинеты будет открыта до 8 августа. Те, кто будет поступать на младшего специалиста не только по сертификатам ВНО, а на основе творческих конкурсов, должны подать электронные заявления до 1 августа.

Поступающие уже создали более 161 тыс. электронных кабинетов и подали более 900 тыс. электронных заявлений. Отследить свой рейтинг по поданным заявлениям поступающие могут сайте https://vstup.edbo.gov.ua/. Там можно посмотреть не только свое место среди других поступающих в определенном вузе на определенную специальность, но и посмотреть, как был рассчитан конкурсный балл. Есть также информация об общем количестве заявлений, количестве заявлений на бюджет, среднем, минимальном и максимальном конкурсных баллах.

Минобразования советует абитуриентам, которые подали заявления на бюджет и участвуют в широком конкурсе, не спешить подавать оригиналы документов на контракт, а дождаться результатов распределения мест государственного заказа.

Результаты распределения будут известны 1 августа 2018 года.

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