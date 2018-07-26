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Ученые нашли воду на южном полюсе Марса

Ученые нашли воду на южном полюсе Марса
Признаки существования больших запасов воды заметили на южном полюсе соседней планеты.
Астрономы утверждают, что большие запасы жидкой воды находятся под более чем километровым слоем льда на южном полюсе Марса. Радарные замеры, сделанные с межпланетной станции Mars Express, принадлежащей Европейскому космическому агентству, зафиксировали большую полосу воды, протяженностью почти 20 километров. Она была обнаружена в месте, известном как Плато Южное. Это полярная равнина в южном полушарии Марса.

Как пишет The Guardian, это первый случай, когда исследователи обнаружили стабильный резервуар жидкой воды на красной планете. Это также повышает вероятность существования жизни на ней. Ведь марсианские микроорганизмы могут продолжать свое довольно мрачное существование глубоко под поверхностью планеты.

«Мы обнаружили воду на Марсе», - утвердительно заявил астроном Роберто Ороси из Национального института астрофизики в Болонье.

По его мнению, любое другое объяснение ярких бликов, замеченных учеными с помощью радара, он считает «не выдерживающими критики».

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