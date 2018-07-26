Советы от ВХ

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Где получить консультацию по поступлению в вуз

Где получить консультацию по поступлению в вуз
Скажите, где можно получить компетентную консультацию по вступительной кампании, если возникли срочные вопросы?
Зарина
Можно обращаться на горячие линии и ГП «Инфоресурс».

Консультативные телефонные линии (понедельник – пятница с 9.00 до 18.00):
МОН:

+38 (044) 287-89-29
+38 (068) 951-25-13
+38 (050)-550-54-11
0 800 504 425 – бесплатно.

Электронные обращения можно присылать на почту vstup2018@mon.gov.ua.

Дополнительные телефоны

Департамент профессионального образования МОН (вопросы поступления в учреждения ПТО):

+38 (044) 287-82-06
+38 (044) 287-82-13
Департамент среднего образования (вопросы относительно документов о среднем образовании):

+38 (044) 481-47-67
+38 (044) 481-32-07

ЕГЭБО, ГП «Инфоресурс» (сервис поддержки по регистрации электронных кабинетов и подачи электронных заявлений):

+38 (044) 290-18-13
+38 (095) 281-13-54
+38 (067) 551-2474
+38 (093) 342-38-63

Электронные обращения можно присылать на почту ez@inforesurs.gov.ua.

Правительственный контактный центр: 1545.

В МОН уверяют, что вопросов от абитуриентов поступает множество. Среди самых распространенных обращений – после подачи электронных заявлений абитуриент обнаружил, что загрузил в кабинет неправильные файлы вместо своего фото или скан-копии приложения к аттестату. Абитуриент не может самостоятельно изменить информацию в кабинете. Поэтому ему надо обратиться в приемную комиссию каждого из вузов, куда он подал заявления, и прислать правильные копии документов .
Еще один вопрос от поступающих: «Я указал в кабинете один средний балл аттестата, однако в рейтинге на сайте у меня отражается другой средний балл». Это обычно связано с тем, что поступающий неправильно рассчитал свой средний балл аттестата. И приемная комиссия вуза, куда он подал первое заявление, обнаружила эту ошибку и пересчитала средний балл. В этом случае абитуриенту нужно еще раз внимательно, по правильной методике вычислить свой средний балл, и если он все же не согласен с пересчетом приемной комиссии, то должен напрямую туда обратиться.

Случается также, что абитуриент не может найти нужное ему конкурсное предложение. Типичными причинами этого может быть:
  • заведение не создало такое конкурсное предложение. Просмотрите информацию на сайте вуза или обратитесь в приемную комиссию для уточнения информации;
  • во время поиска предложения поступающий неправильно указал образовательную степень. Например, если вы поступаете на базе 11 классов на специальности медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления, то надо выбирать ОС «Магистр», а не «Бакалавр»;
  • на ОКУ «Младший специалист» возможно подать заявления через электронный кабинет только на дневную форму обучения.

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