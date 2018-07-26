Общество

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Полиция не нашла криминала в массовой гибели пчел на Харьковщине

Полиция не нашла криминала в массовой гибели пчел на Харьковщине
Массовая гибель пчел в Харьковской области не связана с распылением ядохимикатов.
Напомним, в июне в Золочевское отделение полиции поступило несколько обращений от владельцев пасек, которые жаловались на массовую гибель пчел на территории района. Заявители считали, что насекомые умерли от ядохимикатов, которые применяли фермерские хозяйства во время обработки посевов гороха.

Согласно заключению Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, в мертвых насекомых  не было выявлено специальных химических веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ.

В то же время протоколом испытаний Национального научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» было выявлено наличие на пасеке инфекционных и инвазионных заболеваний пчел.

Учитывая вышеизложенное, проведенные исследования не доказали причастность агрофирм к факту гибели пчел, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области по результатам проведенной проверки.

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