Экономика

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На Харьковщине завершается сбор ранних зерновых

На Харьковщине завершается сбор ранних зерновых
В Харьковской области ранними зерновыми культурами была засеяна территория в 737 тысяч га. Сейчас уборка урожая этих культур подходит к концу.
– По оперативным данным, сегодня у нас уже есть и миллион тонн пшеницы нового урожая. А это значит, что обеспечена продовольственная безопасность области, и часть урожая аграрии могут выставить на рынок. Считаю, что результат, который получим при этих погодных условиях, будет удовлетворительным, – прогнозирует директор Департамента агропромышленного развития ХОГА Александр Нездюр.

Средняя урожайность пшеницы составила больше 30 ц/га. При этом в таких районах, как  Золочевский, Богодуховский, Краснокутский и Волчанский, урожайность выше – около 40 ц/га.

Три недели назад начали и уже практически закончили жатву ранних зерновых в сельскохозпредприятии «Мрія» Красноградского района. Как отметил руководитель регионального управления Сергей Гладков, всего у СООО «Мрія» – около 30 тысяч га земли.

– 1700 га было засеяно озимой пшеницей, 1700 га – подсолнухом, 2000 га – кукурузой и кормовым клином – 5000 га. Кроме того, в структуре нашего хозяйства есть и животноводство: порядка 2000 голов скота, в том числе 600 голов дойного стада, – рассказал о предприятии Сергей Гладков.

Как отметил первый заместитель председателя Красноградской РГА Валерий Кицюк, в районе завершают сбор ранних зерновых. В целом уборочную кампанию он оценил как успешную. На полях работало около 65 единиц техники.

– Убрано 80% площадей зерновых. Средняя урожайность – 31 ц/га. Наибольшие показатели: в КСП «Заря» – 40 ц/га, – рассказал Валерий Кицюк. – На данный момент осталось собрать 2,5 тысяч га ранних зерновых. Всего в районе их было посеяно 43 тысяч га.

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