На Харьковщине завершается сбор ранних зерновых 26 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области ранними зерновыми культурами была засеяна территория в 737 тысяч га. Сейчас уборка урожая этих культур подходит к концу.