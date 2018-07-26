Погода в Украине: когда прекратятся дожди 26 июля 2018 г. источник 0 0

В Украине ливни с грозами прекратятся до конца июля этого года.

Как сообщила у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко, в Украине непогоду вызвал циклон Halina.



«Циклон летом - это ливни, грозы, град и шквалы. Этот вредный циклон начинает поджимать антициклон Хельмут (на карте, - ред.), то есть, это все должно уже затухать», - уточнила Диденко.



По ее словам, пока остается вероятность периодических ливней 27-28 июля.



«29 июля, в воскресенье, немного подсохнет, прояснит. 30 июля - днем ​​без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля - местами локальные дожди днем, а утром и вечером - более или менее спокойно», - сказала Диденко.



Синоптик подчеркнула, что 1-3 августа будет солнечно и жарко.



Сегодня по всей территории страны ожидаются дожди с грозами. На западе до +29 градусов, востоке +34 градусов, севере +27 градусов, юге +32 градуса. В Киеве воздух прогреется до +29 градусов.



Завтра дожди пройдут на западе, севере , центре и юге. На западе будет +29 градусов, востоке, севере, юге и центре +31 градус.



В июле синоптики прогнозируют абсолютный максимум температуры воздуха +31, +39 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами будет +40, +41 градус.