Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 160-б (п. №7, стояк), ул. Светлая, 4 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36-в (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №5, стояк) до 20:00 26.07.18 г.

Новобаварский район:
ул. Свинаренко, 1 (п. №3) до 20:00 25.07.18 г.; пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №4, стояк), ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 26.07.18 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 60 (стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк) до 20:00 26.07.18 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 150 (п. №2, стояк) до 20:00 26.07.18 г.

Шевченковский район:
ул. Зачепиловская (ч/с) до 20:00 25.07.18 г., ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 6 (стояк), ул. 23 Августа, 26 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 86 (п. №4), пр. Победы, 76 (п. №1, стояк) до 20:00 26.07.18 г.

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