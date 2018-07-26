В Украине с сентября могут вырасти тарифы на воду

"Уже с сентября-октября этого года можно ожидать роста тарифов от 10% до 15%", - сообщает Громадське радио
со ссылкой на заместителя председателя Ассоциации водоканалов Украины Ольгу Бабий.
По ее словам, подорожание воды будет вызвано несколькими факторами: ростом стоимости хлора, который производит "Днепразот", подорожанием электроэнергии (с начала года на 16%), инфляционным процессом и индексацией зарплат.
"Сейчас стоимость хлора уже повлияла на тариф. И тариф за счет роста стоимости хлора должна вырасти на 2-3% ", - прокомментировала Бабий ситуацию с "Днепроазотом".
Ранее стало известно, что "Днепразот" отгрузил первую партию хлора после запуска производства.