Экономика

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В Украине с сентября могут вырасти тарифы на воду

В Украине с сентября могут вырасти тарифы на воду
Подорожание стоимости водоснабжения в Украине следует ожидать с сентября этого года.
"Уже с сентября-октября этого года можно ожидать роста тарифов от 10% до 15%", - сообщает Громадське радио со ссылкой на заместителя председателя Ассоциации водоканалов Украины Ольгу Бабий.

По ее словам, подорожание воды будет вызвано несколькими факторами: ростом стоимости хлора, который производит "Днепразот", подорожанием электроэнергии (с начала года на 16%), инфляционным процессом и индексацией зарплат.

"Сейчас стоимость хлора уже повлияла на тариф. И тариф за счет роста стоимости хлора должна вырасти на 2-3% ", - прокомментировала Бабий ситуацию с "Днепроазотом".

Ранее стало известно, что "Днепразот" отгрузил первую партию хлора после запуска производства.

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