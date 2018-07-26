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Харьковчане стали чаще болеть вирусными гепатитами

Харьковчане стали чаще болеть вирусными гепатитами
234 случая заболевания острым вирусным гепатитом зарегистрированы за 6 месяцев 2018 года в Харькове.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, с начала года в городе зафиксировано 234 случая заболевания острым вирусным гепатитом, тогда как за 6 месяцев 2017 года - 114. Из них вирусным гепатитом А заболели 122 человека (в 2017 году - 34), вирусным гепатитом В - 81 человек (55), вирусным гепатитом С - 31 человек (25).

Также с начала года в Харькове зафиксировано 340 случаев заболеваний хроническим вирусным гепатитом, из них: вирусным гепатитом В - 59 человека (в 2017 году - 59), вирусным гепатитом С - 281 человек (232).

Специалисты напоминают, что во избежание заражения вирусными гепатитами нужно придерживаться основных мер профилактики заболевания, в частности, мыть руки после посещения туалета и перед едой, употреблять кипяченую воду и мытые фрукты и овощи. Также медики советуют следить за предметами личной гигиены, избегать случайных половых связей и использовать средства контрацепции, проводить косметологические процедуры только стерильными инструментами. Наиболее действенным средством профилактики заболевания является вакцинация, передает сайт Харьковского горсовета.

Гепатит – это воспаление печени, вызываемое, в основном, вирусной инфекцией. Существует пять основных вирусов гепатита, называемые типами A, B, C, D и E. Вирусные гепатиты подразделяются на две группы. К первой группе относятся гепатиты А и Е, заразиться которыми можно при употреблении инфицированной воды или продуктов питания, а также через грязные руки. Ко второй группе относятся гепатиты B, C, D, которые передаются половым, трансплацентарным (от матери к плоду), бытовым путями, при лечебно-диагностических манипуляциях загрязненными медицинскими инструментами, при проведении косметологических процедур нестерильным инструментом и др. Медики отмечают, что наибольшую опасность представляют хронические вирусные гепатиты В и С, позднее диагностирование и лечение которых может привести к циррозу или раку печени.

28 июля в мире отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, который в 2018 году будет проходить под лозунгом «Диагностировать и лечить гепатит».

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