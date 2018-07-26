Харьковчане стали чаще болеть вирусными гепатитами

234 случая заболевания острым вирусным гепатитом зарегистрированы за 6 месяцев 2018 года в Харькове.

Гепатит – это воспаление печени, вызываемое, в основном, вирусной инфекцией. Существует пять основных вирусов гепатита, называемые типами A, B, C, D и E. Вирусные гепатиты подразделяются на две группы. К первой группе относятся гепатиты А и Е, заразиться которыми можно при употреблении инфицированной воды или продуктов питания, а также через грязные руки. Ко второй группе относятся гепатиты B, C, D, которые передаются половым, трансплацентарным (от матери к плоду), бытовым путями, при лечебно-диагностических манипуляциях загрязненными медицинскими инструментами, при проведении косметологических процедур нестерильным инструментом и др. Медики отмечают, что наибольшую опасность представляют хронические вирусные гепатиты В и С, позднее диагностирование и лечение которых может привести к циррозу или раку печени.



28 июля в мире отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, который в 2018 году будет проходить под лозунгом «Диагностировать и лечить гепатит».