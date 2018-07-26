Происшествия

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Под Харьковом подросток получил ножевое ранение

Под Харьковом подросток получил ножевое ранение
Под Харьковом задержан 51-летний мужчина, напавший с ножом на 15-летнего парня.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, к ним поступило сообщение от медиков 25-й Харьковской городской клинической больницы. Они рассказали, что в больницу привезли 15-летнего харьковчанина с проникающей колото-резаной раной грудной клетки. Состояние здоровья пострадавшего стабильное - средней тяжести.

Со слов потерпевшего стало известно, что в садовом товариществе, расположенном в пос.Лизогубовка, у него возникла ссора с неизвестным мужчиной. В результате злоумышленник ударил парня кухонным ножом в грудь.

И.о. начальника Харьковского отдела полиции Виктор Шириня отметил, что задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На его даче полицейские изъяли 19 кустов конопли и две стеклянные банки с высушенными растениями.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишение свободы.

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