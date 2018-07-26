Минобразования обнародовало рейтинговые списки поступающих 26 июля 2018 г. источник 0 0

На сайте МОН опубликована обновленная информация о рейтинге абитуриентов, принимающих участие в широком конкурсе по состоянию на 25 июля.

«Размещены данные о том, сколько в каждом из вузов подано заявлений на широкий конкурс, и списки поступающих по каждой специальности. Таким образом, каждый абитуриент может отслеживать свое место в общегосударственном рейтинге по избранным специальностям», — говорится на сайте Министерства образования и науки.



Ознакомиться с информацией можно в разделе «Вступительная кампания 2018» — «Большой конкурс» (на бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений, магистра по специальностям «Право» и «Международное право»).

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Как сообщал Укринформ, 26 июля завершается подача заявлений в учреждения высшего образования для абитуриентов, поступающих на бакалавра по результатам ВНО. Обнародование рейтингового списка поступающих состоится 1 августа. Зачисление на бюджетные места при условии выполнения требований к зачислению — до 7 августа.