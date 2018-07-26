«Киевстар» проиграл АМКУ дело о посекундной тарификации 26 июля 2018 г. источник 0 0

Хозяйственный суд города Киева подтвердил правомерность наложения Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа на крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" за предоставление недостоверной информации о тарификации звонков абонентов.

«24 июля 2018 Хозяйственный суд Киева принял решение об отказе в удовлетворении иска АО «Киевстар» в полном объеме. Суть иска была признать недействительным решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа за распространение недостоверной информации», - сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен.



Она уточнила, что, «Киевстар», осуществляя фактически поминутную тарификацию, до абонентов доводил информацию о том, что она является посекундной. Процишен подчеркнула, что позиция АМКУ проста: «недостоверная информация на продукции недопустима».



В компании «Киевстар» сказали, что решение о дальнейшем обжаловании будет принято «после получения полного текста решения суда».



По словам государственного уполномоченного, похожая ситуация сложилась и с другим оператором на рынке – компанией lifecell. Сейчас продолжается судебное разбирательство между комитетом и оператором.



Напомним, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал мобильного оператора «Киевстар» на 21 млн грн за недобросовестную конкуренцию, а именно - за распространение информации о тарифах, которая вводит абонента в заблуждение.