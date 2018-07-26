Кабмин выплатит семьям политзаключенных по 100 тысяч гривен 26 июля 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров Украины в рамках политики поддержки украинского на оккупированных территориях принимает решение о выделении по 100 тыс. грн семьям политических заключенных, находящихся в тюрьмах в России и на оккупированных территориях.

Такое решение озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на сегодняшнем заседании правительства.



"Российская агрессия продолжается. Украинская земля сегодня порабощена. Люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав, - сказал Владимир Гройсман. - Мы принимаем решение о поддержке семей политических заключенных и выделяем по 100 тыс. грн".



О каком количестве семей идет речь, премьер не уточнил.