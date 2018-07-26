Под Харьковом зафиксирован случай ботулизма

Об этом пишет NewsRoom
со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
По словам силовиков, о пациентке они узнали из официального письма Госпродпотребслужбы. Жительница города Мерефа 21 июля обратилась в местную больницу с жалобами на тошноту, слабость и головокружение. После осмотра женщина отказалась от госпитализации и отправилась домой. Спустя четыре дня ей стало хуже, и 25 июля пациентку на скорой доставили в Харьков. Медики поставили предварительный диагноз "ботулизм". В данный момент женщина проходит ряд обследований. Пациентка связывает появление острой кишечной инфекции с употреблением вяленой рыбы, которую она купила в местном магазине.
В областном лабораторном центре информацию подтвердили и сообщили, что по данному факту проводится проверка.