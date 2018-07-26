Арсен Аваков объявил о ликвидации очередей на загранпаспорт 26 июля 2018 г. источник 0 0

Министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что Украине удалось ликвидировать очереди на загранпаспорт, возникшие в связи с введением безвизового режима с Евросоюзом более года назад.

"По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта. На самом деле ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то сегодня могу официально заявить: задержек в выдаче загранпаспортов больше нет", - написал он в Facebook.



Раньше срочное оформление паспорта занимало месяц вместо 7 дней, а несрочное – 2-3 месяца вместо 20 дней.



По его словам, теперь задержка в выдаче документа может объясняться только идентификацией в том случае, если человек получал паспорт в населенном пункте, который сегодня находится под российской оккупацией.



"К сожалению, агрессор создал для этих людей огромные проблемы, причем они частично останутся даже после деоккупации, так как бумажные архивы скомпроментованы", - заявил Аваков.