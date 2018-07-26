В Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки
26 июля 2018 г.
Вечерний Харьков
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54-летний житель Московского района Харькова выпал из окна многоэтажки на улице Гвардейцев Широнинцев.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию 26 июля в 8:41.
На месте следственно-оперативная группа выяснила, что 54-летний мужчина выпал из окна собственной квартиры, расположенной на восьмом этаже.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.