В Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки 26 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

54-летний житель Московского района Харькова выпал из окна многоэтажки на улице Гвардейцев Широнинцев.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию 26 июля в 8:41.



На месте следственно-оперативная группа выяснила, что 54-летний мужчина выпал из окна собственной квартиры, расположенной на восьмом этаже.



Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.