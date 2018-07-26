Историки опубликовали архив неформальной прессы времен перестройки

В архив вошли издания из коллекций издательства "Смолоскип" и бывшего посла Литвы в Украине Пятраса Вайтекунаса, говорится в сообщении Центра исследований освободительного движения, который разместил документы на сайте электронного архива Украинского освободительного движения
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"Мы еще работаем с этой коллекцией, не все еще обработано и каталогизировано, но наша конечная цель - сделать все материалы доступными не только исследователям, но и широкому кругу читателей. Нынешний совместный проект оцифровки и публикации на сайте электронного архива Украинского освободительного движения - пример того, как это должно происходить", - заявил пиар-менеджер "Смолоскипа" Олег Коцарев.
Оцифровка неформальной прессы из архива издательства произошла при поддержке посольства Чешской Республики в Украине и программы Transition, а также Международного вышеградского фонда совместно с Министерством иностранных дел Нидерландов.
Электронный архив освободительного движения avr.org.ua является сервисом открытого онлайн-доступа к полнотекстовым копиям архивных материалов. Проект реализуется совместно Центром исследований освободительного движения, Львовским национальным университетом имени Ивана Франко и Национальным музеем "Тюрьма на Лонцкого" при участии Архива СБУ, Украинского института национальной памяти и Национального университета "Киево-Могилянская академия". В Е-архиве на сегодня доступны копии 24000 документов.
Раньше там опубликовали документы ОУН-УПА о польско-украинском конфликте в 1942-1947 годах; архив советских документов о репрессиях во время Голодомора; частный архив офицера КГБ Анатолия Чурина о борьбе с ОУН; архив советских документов о катастрофе на ЧАЭС.