Общество

  • 112
    •  / 

Историки опубликовали архив неформальной прессы времен перестройки

Историки опубликовали архив неформальной прессы времен перестройки
Историки выложили в открытый доступ почти тысячу оцифрованных экземпляров неформальной прессы - студенческих изданий, журналов религиозных организаций, экологических вестников, газет общественных движений и пр. - конца 1980-х годов.
В архив вошли издания из коллекций издательства "Смолоскип" и бывшего посла Литвы в Украине Пятраса Вайтекунаса, говорится в сообщении Центра исследований освободительного движения, который разместил документы на сайте электронного архива Украинского освободительного движения.

"Мы еще работаем с этой коллекцией, не все еще обработано и каталогизировано, но наша конечная цель - сделать все материалы доступными не только исследователям, но и широкому кругу читателей. Нынешний совместный проект оцифровки и публикации на сайте электронного архива Украинского освободительного движения - пример того, как это должно происходить", - заявил пиар-менеджер "Смолоскипа" Олег Коцарев.

Оцифровка неформальной прессы из архива издательства произошла при поддержке посольства Чешской Республики в Украине и программы Transition, а также Международного вышеградского фонда совместно с Министерством иностранных дел Нидерландов.

Электронный архив освободительного движения avr.org.ua является сервисом открытого онлайн-доступа к полнотекстовым копиям архивных материалов. Проект реализуется совместно Центром исследований освободительного движения, Львовским национальным университетом имени Ивана Франко и Национальным музеем "Тюрьма на Лонцкого" при участии Архива СБУ, Украинского института национальной памяти и Национального университета "Киево-Могилянская академия". В Е-архиве на сегодня доступны копии 24000 документов.

Раньше там опубликовали документы ОУН-УПА о польско-украинском конфликте в 1942-1947 годах; архив советских документов о репрессиях во время Голодомора; частный архив офицера КГБ Анатолия Чурина о борьбе с ОУН; архив советских документов о катастрофе на ЧАЭС.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2209 грн
100 USD 2662.69 грн
100 EUR 3112.68 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи