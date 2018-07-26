Историки опубликовали архив неформальной прессы времен перестройки 26 июля 2018 г. источник 0 0

Историки выложили в открытый доступ почти тысячу оцифрованных экземпляров неформальной прессы - студенческих изданий, журналов религиозных организаций, экологических вестников, газет общественных движений и пр. - конца 1980-х годов.