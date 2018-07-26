Что будет на месте памятника Ленину в Харькове 26 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Место, где стоял памятник Ленину, станет продолжением плозади Свободы, а сквер за ним реконструируют.

Об этом сегодня, 26 июля, сообщил



– На этом месте убрали лишний грунт, перекладывается по новым технологиям теплотрасса, укладывается брусчатка. Площадь приобретет новый вид, – рассказал первый заместитель городского головы Игорь Терехов.



Открыть этот участок площади планируют ко Дню города, а завершить реконструкцию сквера, который расположен между двумя корпусами Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, планируется уже в следующем году.



– Этот сквер находится в самом центре между корпусами университета Каразина, рядом – Харьковский медицинский университет, кроме того, через сквер можно пройти к саду Шевченко. После реконструкции вид на Госпром останется, деревья убираться не будут. В сквере засеют газоны для отдыха, установят новые скамейки, новое освещение. На газонах можно будет посидеть, полежать. Здесь будет красиво, у студентов и всех харьковчан появится новое спокойное место для отдыха, – пообещал Игорь Терехов.