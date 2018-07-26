Каким будет сад Шевченко после реконструкции

Все коммуникации к озеру уже подключены. К нему будут вести ступени, облицованные гранитом, на которых можно будет посидеть, посмотреть на окружающие виды, переливы каскадов и отдохнуть.
Также продолжается реконструкция фонтана «Каскад» – выполнены свайные работы, бетонирование. «Каскад» приобретет совершенно новый вид. Когда он будет открыт, многие будут приятно удивлены, сообщает пресс-служба горсовета,
не раскрывая основную идею реконструкции.
Кроме того, в саду Шевченко, возле входа в зоопарк, будет работать световой музыкальный фонтан, созданный по новому проекту. Подобных такому пока в Украине нет.
Фонтан создается специально для Харькова по новому проекту. Он будет музыкальный со световой подсветкой, будут интересные фигуры.
В саду Шевченко установят новые скамейки, светильники, игровые площадки для детей. Все кафе на его территории будут выполнены в едином стиле. Кроме того, планируется оборудовать специальную площадку для выгула домашних питомцев.
Также продолжается строительство дороги, которая свяжет ул. Клочковскую с ул. Рымарской. Дорога строится за зданием Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко. Позже в этом районе появится и многоэтажный паркинг.
В целом работы в саду Шевченко выполняются согласно графику в четыре смены, исходя из погодных условий. Завершить реконструкцию планируется ко Дню города.