Харьков

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Каким будет сад Шевченко после реконструкции

Каким будет сад Шевченко после реконструкции
Реконструкция сада Шевченко продолжается: чашу будущего озера облицовывают камнем, проводятся реконструкция «Каскада» и строительство дороги.
Все коммуникации к озеру уже подключены. К нему будут вести ступени, облицованные гранитом, на которых можно будет посидеть, посмотреть на окружающие виды, переливы каскадов и отдохнуть.

Также продолжается реконструкция фонтана «Каскад» – выполнены свайные работы, бетонирование. «Каскад» приобретет совершенно новый вид. Когда он будет открыт, многие будут приятно удивлены, сообщает пресс-служба горсовета, не раскрывая основную идею реконструкции.

Кроме того, в саду Шевченко, возле входа в зоопарк, будет работать световой музыкальный фонтан, созданный по новому проекту. Подобных такому пока в Украине нет.  

Фонтан создается специально для Харькова по новому проекту. Он будет музыкальный со световой подсветкой, будут интересные фигуры.

В саду Шевченко установят новые скамейки, светильники, игровые площадки для детей. Все кафе на его территории будут выполнены в едином стиле. Кроме того, планируется оборудовать специальную площадку для выгула домашних питомцев.

Также продолжается строительство дороги, которая свяжет ул. Клочковскую с ул. Рымарской. Дорога строится за зданием Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко. Позже в этом районе появится и многоэтажный паркинг.

В целом работы в саду Шевченко выполняются согласно графику в четыре смены, исходя из погодных условий. Завершить реконструкцию планируется ко Дню города.

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