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Минрегион создаст публичную базу данных домов со счетчиками

Минрегион создаст публичную базу данных домов со счетчиками
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины создаст публичную базу данных об оснащенности домов счетчиками тепла и воды и внедрит процедуру обмена информацией между органами власти.
Как сообщила пресс-служба Минрегиона, об этом сообщил глава ведомства Геннадий Зубко, комментируя принятие правительством соответствующего постановления.

"Мы наводим порядок в системе учета тепла и воды в домах. Если раньше не было четких обязательств в органы местной власти подавать информацию о количестве установленных в регионах домовых узлов коммерческого учета, то теперь мы устанавливаем такие обязательства, вводим мониторинг. Он будет публичным, каждый сможет проверить информацию, которая ежемесячно обнародуется на сайте Госэнергоэффективности", - цитирует пресс-служба Зубко.

По его словам, в случае выявленных нарушений по срокам установки счетчиков, их замены или несоответствия техническим регламентам, Госэнергоэффективности обязано передать эту информацию Госпродпотребслужбе для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности.

"То есть появляется инструмент контроля выполнения монополистами Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Еще одна важная составляющая полноценного учета воды и тепловой энергии, благодаря которому потребители будут платить только за потребленные ресурсы, а не по нормам", - отметил Зубко.

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