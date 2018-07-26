Wanted: в Харьковской области введен оперативный план «Сирена»

​Оперативный план «Сирена» введен в Харьковской области в связи с ограблением ювелирного магазина в поселке Донец Балаклейского района.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, трое злоумышленников угрожали продавщице предметом, похожим на пистолет. В результате добычей грабителей стали 17 тысяч грн и ювелирные украшения на сумму 300 тысяч грн.Преступление произошло 25 июля около 16:35. Установлено, что после совершения разбойного нападения злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Volkswagen Golf III.1. Рост 180-185 см, крепкого телосложения. Был одет в камуфляжную куртку, черные брюки, кроссовки черного цвета с белыми полосками, панаму голубого цвета, резиновую маску на лице.2. Рост 180-185 см, среднего телосложения. Был одет в рубашку с длинным рукавом, брюки бежевого цвета, черные кроссовки, черную шляпу с эмблемой NY. На лице был платок. Мужчина имеет татуировку на левой руке.3. Рост 175-180 см, крепкого телосложения. Был одет в рубашку с длинным рукавом голубого цвета, черные брюки, черные сапоги, панаму голубого цвета и маску на лице.Сейчас полицейские проводят комплексные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемых, сообщить об этом по телефонам:или другим удобным способом. Правоохранители гарантируют анонимность.