На Харьковщине полностью отремонтировали запланированные участки местных дорог

Сейчас, по данным директора ГП «Дороги Харьковщины» Игоря Турченко
, ведутся работы на пяти объектах: дорогах Валки – Волчанск – Землянки; Сахновщина – Краснопавловка; Коломак – Огульцы; Каменная Яруга – Введенка – Терновая и на подъезде к Покотиловке.
Отремонтированные участки
Балаклейский район:
- Балаклея - Бригадировка;
- Слабуновка - Крючки;
Богодуховский район:
- Богодухов - Павловка - Гуты;
Валковский район:
- Валки - Пархомовка;
- Валки - Новый Мерчик;
Дергачевский район:
- подъезд к поселку Русская Лозовая;
Золочевский район:
- Малые Феськи - Феськи;
Кегичевский район:
- Кегичевка - Крутояровка;
- подъезд к селу Казачьи Майданы;
Лозовский район:
- Новая Ивановка - Орелька;
Харьковский район:
- подъезд к населенному пункту Малая Рогань;
Чугуевский район:
- подъезд к селу Зеленый Колодец;
- подъезд к населенному пункту Чкаловское;
Шевченковский район:
- Боровая - Волосская Балаклея;
- Шевченково - Мостовое;
- объезд населенного пункта Шевченково.
– Подрядчики будут работать и в выходные, – отметил Игорь Турченко. – Проблем нет, материал есть. Также Харьковский облавтодор выполняет работы по эксплуатационному ремонту. Ежедневно в районах работают бригады по ямочному ремонту, уделяем внимание школьным маршрутам. Кроме этого, выполняются работы по нанесению дорожной разметки в местах, где находятся дошкольные, школьные учреждения.