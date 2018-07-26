Харьков

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На Харьковщине полностью отремонтировали запланированные участки местных дорог

На Харьковщине полностью отремонтировали запланированные участки местных дорог
Подрядчики уже выполнили запланированные на этот год работы на 16 дорогах Харьковской области.
Сейчас, по данным директора ГП «Дороги Харьковщины» Игоря Турченко, ведутся работы на пяти объектах: дорогах Валки – Волчанск – Землянки; Сахновщина – Краснопавловка; Коломак – Огульцы; Каменная Яруга – Введенка – Терновая и на подъезде к Покотиловке.

Отремонтированные участки

Балаклейский район:
- Балаклея - Бригадировка;

- Слабуновка - Крючки;

Богодуховский район:
- Богодухов - Павловка - Гуты;

Валковский район:
- Валки - Пархомовка;

- Валки - Новый Мерчик;

Дергачевский район:
- подъезд к поселку Русская Лозовая;

Золочевский район:
- Малые Феськи - Феськи;

Кегичевский район:
- Кегичевка - Крутояровка;

- подъезд к селу Казачьи Майданы;

Лозовский район:
- Новая Ивановка - Орелька;

Харьковский район:
- подъезд к населенному пункту Малая Рогань;

Чугуевский район:
- подъезд к селу Зеленый Колодец;

- подъезд к населенному пункту Чкаловское;

Шевченковский район:
- Боровая - Волосская Балаклея;

- Шевченково - Мостовое;

- объезд населенного пункта Шевченково.

– Подрядчики будут работать и в выходные, – отметил Игорь Турченко. – Проблем нет, материал есть. Также Харьковский облавтодор выполняет работы по эксплуатационному ремонту. Ежедневно в районах работают бригады по ямочному ремонту, уделяем внимание школьным маршрутам. Кроме этого, выполняются работы по нанесению дорожной разметки в местах, где находятся дошкольные, школьные учреждения.

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