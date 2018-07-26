Фискальная служба интересуется подозрительно низкими зарплатами в Харькове и области
26 июля 2018 г.
Вечерний Харьков
0
0
Фискальное ведомство Харьковской области проверит случаи выплаты зарплаты ниже минимальной.
Реальность официально показываемых зарплат фискалы обсудили с представителями швейного производства, туристических агентств, частных клиник, торговых организаций, охранных фирм, сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области.
Заместитель начальника облуправления налоговой службы Артур Праскурин рассказал бизнесменам о негативных последствиях нарушения трудового законодательства и штрафных санкциях.
– Предусмотрены большие штрафы за неоформление работников и выплату заработной платы в конвертах (111,7 тысяч грн). Кроме этого, предприятие зачисляется в группу «рисковых» с соответствующими репутационными последствиями, – напомнил Артур Праскурин.
Налоговики и представители Гоструда проинформировали участников встречи о том, что для определения реальных зарплат в различных отраслях ведется серьезная аналитическая работа с базами данных, мониторинг объявлений в СМИ. Заняться тем или иным предприятием налоговики могут после поступившей жалобы гражданина.
Как заверили в фискальной службе, все мероприятия аналитической и контрольно-проверочной работы будут проводиться на постоянной основе.