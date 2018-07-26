Фискальная служба интересуется подозрительно низкими зарплатами в Харькове и области 26 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Фискальное ведомство Харьковской области проверит случаи выплаты зарплаты ниже минимальной.

Реальность официально показываемых зарплат фискалы обсудили с представителями швейного производства, туристических агентств, частных клиник, торговых организаций, охранных фирм, сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области.



Заместитель начальника облуправления налоговой службы Артур Праскурин рассказал бизнесменам о негативных последствиях нарушения трудового законодательства и штрафных санкциях.



– Предусмотрены большие штрафы за неоформление работников и выплату заработной платы в конвертах (111,7 тысяч грн). Кроме этого, предприятие зачисляется в группу «рисковых» с соответствующими репутационными последствиями, – напомнил Артур Праскурин.



Налоговики и представители Гоструда проинформировали участников встречи о том, что для определения реальных зарплат в различных отраслях ведется серьезная аналитическая работа с базами данных, мониторинг объявлений в СМИ. Заняться тем или иным предприятием налоговики могут после поступившей жалобы гражданина.



Как заверили в фискальной службе, все мероприятия аналитической и контрольно-проверочной работы будут проводиться на постоянной основе.