На автодороге Харьков—Ахтырка приступают к разметке 26 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Работы на автотрассе Харьков—Ахтырка, обозначенные как приоритетные в дорожном строительстве на 2018 год, выполнены уже на 50%.

По информации первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергея Пляки, два слоя дорожного покрытия уже уложили на участке длиной около 30 км – от города Богодухов до границы с Сумской областью.



– Планируем с понедельника начать нанесение разметки на этом участке. Там остаются только работы по обочине и установка дорожных знаков, – отметил Сергей Пляка.



Сейчас на Сумской трассе остался лишь один участок длиной в 7 км, где еще не уложили нижний слой асфальта – между Максимовкой и Ольшанами. Сейчас работы там уже начались.



– Когда мы дойдем до Ольшан, у нас уже вся дорога в нижних слоях будет готова. Параллельно приступим к укладке верхних слоев на всем пути к Богодухову. От Богодухова уже есть в двух слоях выполненные работы, – сказал Сергей Пляка.



25 июля на дороге провели комиссионное обследование вместе с представителями подрядных организаций. По его результатам планы выполнения работ скорректировали, подрядчику поставили задачу ускорить темпы работ.



С момента начала ремонта на дороге провели следующие работы:



- на 14,6 км восстановили основу покрытия по технологии «холодный ресайклинг»;



- на 41,2 км отфрезеровали покрытие;



- на 32,7 км уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси;



- на 26,4 км уложили верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона;



- на 9,1 км провели работы по стабилизации грунтов;



- установили 1880 погонных метров дорожного борта;



- укрепили 9,3 км обочин.



Также сейчас идет обустройство 14 выездных/заездных карманов.