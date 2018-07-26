Харьков

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На автодороге Харьков—Ахтырка приступают к разметке

На автодороге Харьков—Ахтырка приступают к разметке
Работы на автотрассе Харьков—Ахтырка, обозначенные как приоритетные в дорожном строительстве на 2018 год, выполнены уже на 50%.
По информации первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергея Пляки, два слоя дорожного покрытия уже уложили на участке длиной около 30 км – от города Богодухов до границы с Сумской областью.

– Планируем с понедельника начать нанесение разметки на этом участке. Там остаются только работы по обочине и установка дорожных знаков, – отметил Сергей Пляка.

Сейчас на Сумской трассе остался лишь один участок длиной в 7 км, где еще не уложили нижний слой асфальта – между Максимовкой и Ольшанами. Сейчас работы там уже начались.

– Когда мы дойдем до Ольшан, у нас уже вся дорога в нижних слоях будет готова. Параллельно приступим к укладке верхних слоев на всем пути к Богодухову. От Богодухова уже есть в двух слоях выполненные работы, – сказал Сергей Пляка.

25 июля на дороге провели комиссионное обследование вместе с представителями подрядных организаций. По его результатам планы выполнения работ скорректировали, подрядчику поставили задачу ускорить темпы работ.

С момента начала ремонта на дороге провели следующие работы:

- на 14,6 км восстановили основу покрытия по технологии «холодный ресайклинг»;

- на 41,2 км отфрезеровали покрытие;

- на 32,7 км уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси;

- на 26,4 км уложили верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона;

- на 9,1 км провели работы по стабилизации грунтов;

- установили 1880 погонных метров дорожного борта;

- укрепили 9,3 км обочин.

Также сейчас идет обустройство 14 выездных/заездных карманов.

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