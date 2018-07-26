Общество

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Нескольких тысяч харьковских мужчин снова ждут военкоматы

Нескольких тысяч харьковских мужчин снова ждут военкоматы
В Харьковской области проведут масштабные сборы бригады территориальной обороны (ТРО).
В течение 10 дней около 4000 военнообязанных будут обучать инструкторы из учебных центров ВСУ. Запланированы стрельбы из боевого оружия.

По информации заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Александра Скакуна, к сборам будут привлекать военнообязанных оперативного резерва второй очереди – то есть тех, кто не проходил военную службу, начиная с 2014 года. Пройти тренировку ТРО смогут как годные, так и ограниченно годные к прохождению военной службы.

– Учебные сборы с управлением и подразделениями бригады территориальной обороны, которую формирует Харьковский областной военный комиссариат, будут проведены с 28 августа по 6 сентября, – сообщил Александр Скакун. – Для призыва будут задействованы 34 военкомата Харькова и Харьковской области. Оповещение будет осуществляться вместе с органами государственной власти, органами местного самоуправления, через руководителей учреждений, организаций и предприятий, где работают военнообязанные.

Директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов отметил, что сформированная бригада ТРО будет дислоцироваться и выполнять учебные задания исключительно на территории Харьковской области.

– Проведение учебных сборов с бригадой территориальной обороны Харьковской области будет осуществляться в местах формирования. То есть в шести районах (Дергачевском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Змиевском и Чугуевском), – уточнил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.

Он также отметил, что всех военнообязанных, которых привлекут к проведению учебных сборов, обеспечат вещами, средствами индивидуальной защиты, питанием и так далее.

– Подготовку они будут проходить в нормальных бытовых условиях, – отметил Юрий Калгушкин. – Предусмотрено привлечение инструкторов из учебных центров Вооруженных сил Украины для проведения учебных сборов. Запланировано практическое выполнение огневой подготовки, то есть стрельбы на полигонах, в тирах. На 6-й, 7-й, 8-й дни – командно-штабные учения. За каждым военнообязанным, который призывается на учебные сборы, сохраняется средняя зарплата по месту работы и рабочее место, безработным выплачивается одна минимальная зарплата, предусмотрена выплата всех денежных компенсаций.

Юрий Калгушкин отметил, что сборы ТРО такого масштаба в Харьковской области пройдут впервые. К ним планируют привлечь около 4000 военнослужащих. 300 добровольцев уже самостоятельно обратились в военкоматы с просьбой принять участие в сборах. Всем тем военнообязанным, которые будут оповещены о проведении мероприятия, и руководителям учреждений и предприятий в областном военкомате напомнили об ответственности за невыполнение законодательства Украины.

– На руководителей учреждений, предприятий и организаций, не выполняющих законы, распространяется административная и уголовная ответственность, – предупредил военный комиссар.

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