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В Украине возобновляют предоставление звезд гостиницам

В Украине возобновляют предоставление звезд гостиницам
Кабинет министров Украины утвердил порядок установления категорий для гостиниц и других объектов, которые предоставляют услуги по временному размещению (проживанию).
«Принятые изменения позволят аккредитованным органам проводить сертификацию и оценку соответствия работы гостиниц критериям по качеству услуг и сервиса для дальнейшего присвоением категории от 1 до 5 звезд», - говорится в сообщении на сайте Министерства экономического развития и торговли, которое является инициатором указанного порядка.

Министерство отметило, что оценка отелей на соответствие требованиям государственных стандартов отныне будет проводиться органами сертификации, аккредитованными Национальным агентством по аккредитации Украины.

«Наличие сертификатов у отелей поможет потребителям лучше ориентироваться при выборе своего размещения, поэтому будет способствовать повышению добросовестной конкуренции на рынке туристических услуг и улучшению качества туристического обслуживания потребителей», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, присвоение звезд гостиницам в Украине было приостановлено 1 января 2018 года в связи с прекращением существования органа сертификации УкрСЕПРО.

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