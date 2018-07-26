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27 июля «Интер» выйдет без рекламы: украинский боксер Александр Усик даст эксклюзивное интервью

27 июля «Интер» выйдет без рекламы: украинский боксер Александр Усик даст эксклюзивное интервью
27 июля телеканал «Интер» вводит спецпрограммирование: будут сняты все рекламные блоки.
В канун Дня Крещения Руси, с 7:00 в прямом эфире начнется телемарафон «Наша Вера». Эксклюзивные сюжеты марафона посвящены историческим событиям, повлиявшим на судьбоносное решение князя Владимира крестить Русь. Журналисты расскажут о людях, судьбы которых изменила вера, и покажут уникальные кадры из жизни монахов православных монастырей.

– В марафоне «Наша вера» будет очень интересное интервью Александра Усика, которое он дал сразу после боя с Муратом Гассиевым», – рассказал главный редактор «Интера» Антон Никитин. – Александр теме духовности даже в ринге уделил большое внимание. Сказал, что он все свои победы посвящает православной вере. Мы поговорили с ним о вере и духовности. Александр рассказал нам такие сокровенные вещи, о которых люди не всегда находят силы и смелость говорить вслух. Образ спортсмена, человека, стремящегося к победам, не всегда соответствует образу высокодуховного человека. Поэтому это будет, без сомнений, интересный разговор.

– «Интер» – канал главных событий. А Крещение Руси – событие, которое стало основополагающим в формировании нашего народа, в жизни и судьбе нашего государства, – говорит главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. – День Крещения Руси – это дата, которая связана с событием, на тысячелетие определившим историческое и духовное развитие целой цивилизации. Поэтому 27 и 28 июля, когда Православная церковь проводит основные мероприятия ко Дню Крещения Руси, эфир «Интера» посвящен этим актуальным событиям, происходящим в жизни церкви и общества».

27 июля в 13:00 на телеканале «Интер» – прямая трансляция из Киева торжественного Молебна на Владимирской горке и Всеукраинского крестного хода с чудотворными иконами и мощами святых. Верующие Украинской православной церкви помолятся о Божьей милости для нашего народа. Сопричастными этой молитве смогут быть не только те, кто придет на Владимирскую горку, но и многомилионная аудитория телеканала «Интер».
Во время молебна у верующих будет возможность прикоснуться к мощам почитаемых святых. Для поклонения будут вынесены святыни: чудотворная Зимненская икона Божией Матери, мощи святого благоверного князя Владимира, мощи священномученика Климента, епископа Римского, мощи великомученика Георгия Победоносца. Также специально на молебен в Киев привезут из Одессы стопу святого апостола Андрея Первозванного.
По завершении молебна состоится Великий крестный ход от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру.

В 19:00 в эфире «Интера» – премьера документального проекта собственного производства телеканала «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия», посвященного 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре. Древняя обитель много пережила в ХХ веке: и опустошение, и оккупацию, и гонения на церковь, и музей атеизма, и взрыв Успенского собора, и изгнание монахов из лавры. В 1988 году, когда было разрешено празднование Крещения Руси на официальном уровне, после долгих лет запустения власть разрешила открыть Киево-Печерскую лавру и возобновить монашеское служение. С тех пор за 30 лет лавра превратилась в прекрасный монастырь, богатый своей историей и традициями. Это незыблемая древнерусская святыня, которая пережила вместе со своим народом все события, выпавшие на его долю. Телезрители смогут увидеть места, которые остались нетронутыми с момента основания лавры и которые никто из верующих никогда не видел. Станут свидетелями свершения монашеского пострига – таинства, во время которого человек уходит от мира, чтобы служить Богу. Кроме того, познакомятся с уникальными по своему духовному подвигу людьми, которые не общаются с окружающим миром и практически живут в затворе.

27 июля в 22:00 смотрите на «Интере» историческую драму «Поп». Фильм режиссера Владимира Хотиненко рассказывает об одной из малоизученных страниц истории Второй Мировой войны – деятельности Псковской православной миссии. С августа 1941 по февраль 1944 священники из Прибалтики возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами территориях от Пскова до Ленинграда. В главной роли – известный актер, уроженец Украины Сергей Маковецкий. Также в картине играют Нина Усатова, Елизавета Арзамасова, Кирилл Плетнев.

В День Крещения Руси, в субботу, 28 июля, в 9:00 в эфире «Интера» прямая трансляция Божественной литургии в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Телезрители вместе с духовенством и верующими помолятся о мире и единстве в нашей стране.

Интернет-трансляцию торжеств ко Дню Крещения Руси смотрите на сайте смотрите на сайте, официальном YouTube-канале телеканала «Интер» и Facebook-странице «Интера».

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