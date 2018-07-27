Спорт

  • 198
    •  / 

В Харькове соревновались сексапльные пляжницы: видео

В Харькове соревновались сексапльные пляжницы: видео
В Харькове прошел чемпионат Восточно-европейской общей волейбольной ассоциации среди спортсменов EEVZA-18.
В песочно-сеточном турнире приняли участие 11 команд юношей и 11 команд девушек из Украины, Армении, Эстонии, Латвии, Литвы etc. Украину представляли три команды юношей из Херсонской, Харьковской, Закарпатской областей и три команды девушек из Одесской и Ривненской областей.

По результатам соревнований первое и тертье места среди девушек заняли команды «Украина-1» в составе Софии Рыловой и Екатерины Дашевской, и команда «Украина-2» в составе Анастасии Авторской и Анастасии Семенюк. (Между ними, на второе место, затесались спортсменки из России Елизавета Лудкова и Кристина Кукушкина).

У юношей лучшими стали Даниил Иванов и Алексей Архипов, второе место заняла команда в составе Матра Тамерау и Тимо Андреса Лохмуса (Эстония), а третье – латыши Рудольф Станкевич и Артурс Ринкевич.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2665.14 грн
10 RUB 4.2339 грн
100 EUR 3122.48 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи