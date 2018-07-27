В Харькове соревновались сексапльные пляжницы: видео 27 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове прошел чемпионат Восточно-европейской общей волейбольной ассоциации среди спортсменов EEVZA-18.

В песочно-сеточном турнире приняли участие 11 команд юношей и 11 команд девушек из Украины, Армении, Эстонии, Латвии, Литвы etc. Украину представляли три команды юношей из Херсонской, Харьковской, Закарпатской областей и три команды девушек из Одесской и Ривненской областей.



По результатам соревнований первое и тертье места среди девушек заняли команды «Украина-1» в составе Софии Рыловой и Екатерины Дашевской, и команда «Украина-2» в составе Анастасии Авторской и Анастасии Семенюк. (Между ними, на второе место, затесались спортсменки из России Елизавета Лудкова и Кристина Кукушкина).



У юношей лучшими стали Даниил Иванов и Алексей Архипов, второе место заняла команда в составе Матра Тамерау и Тимо Андреса Лохмуса (Эстония), а третье – латыши Рудольф Станкевич и Артурс Ринкевич.



