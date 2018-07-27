Харьковскому облсовету требуется ответственный спецмедснабженец

Конкурс пройдет 3 сентября.
Документы от желающих принимаются с 27 июля до 25 августа в канцелярии облсовета (комната 94).
Руководителю базы предоставляется ежегодный отпуск на 24 дня, дополнительный отпуск, материальная помощь на оздоровление при предоставлении основного ежегодного отпуска в размере должностного оклада, сам оклад составляет 4916 грн. Руководителю выплачиваются надбавки и доплаты в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Премия руководителю выплачивается вместе со всем коллективом заведения или отдельно по приказу или распоряжению главного распорядителя согласно колдоговору. Возможна выплата разовой материальной помощи в пределах утвержденного фонда на оплату труда по согласованию с Департаментом здравоохранения облгосадминистрации.