В Харькове проверят памятники на кладбищах

В связи с неоднократными случаями повреждения памятников, бюстов постаментов, которые имеют статус памятников и располагаются на кладбищах города Харьков, запланировано проведение проверки технического состояния указанных объектов, сообщили в Управлении культуры и туризма ХОГА
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Проверку проведут совместно Управление культуры и туризма ХОГА и ОКУ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия».
По результатам проверок будет объективная информация фактического наличия, физической сохранности и технического состояния надгробных сооружений и самих могил-памятников.
В управлении отметили, что в случае новых повреждений или разрушений надгробных сооружений на могилах-памятниках, орган охраны примет меры, установленные действующим законодательством Украины.