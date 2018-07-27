Харьков

  • 314
    •  / 

В Харькове проверят памятники на кладбищах

В Харькове проверят памятники на кладбищах
На харьковских кладбищах проверят техническое состояние памятников и постаментов.
В связи с неоднократными случаями повреждения памятников, бюстов постаментов, которые имеют статус памятников и располагаются на кладбищах города Харьков, запланировано проведение проверки технического состояния указанных объектов, сообщили в Управлении культуры и туризма ХОГА.

Проверку проведут совместно Управление культуры и туризма ХОГА и ОКУ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия».

По результатам проверок будет объективная информация фактического наличия, физической сохранности и технического состояния надгробных сооружений и самих могил-памятников.

В управлении отметили, что в случае новых повреждений или разрушений надгробных сооружений на могилах-памятниках, орган охраны примет меры, установленные действующим законодательством Украины.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2665.14 грн
10 RUB 4.2339 грн
100 EUR 3122.48 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи