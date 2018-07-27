Кто и зачем вывесил портрет Сталина в центре Харькова: все подробности

В Харькове снимают фильм о доме «Слово».

Кинолента рассказывает историю харьковского дома, в который в 1930 году поселили «цвет» украинской интеллигенции. Впоследствии жители квартир были репрессированы.– Художественный фильм «Дом «Слово» – это история противостояния Миколы Хвылевого и тоталитарной советской системы, которую олицетворяет его антигерой Акимов. Все события происходят в Харькове, это 1930-е годы – в то время, когда Харьков был столицей Украины, когда здесь был собран весь «цвет» украинской культуры, и этот период вошел в историю под названием «Расстрелянное возрождение». Сейчас эта тема начинает бурно подниматься. Потому что это был уникальный период в истории украинской культуры, и он был абсолютно гармоничным и актуальным в контексте европейской культуры в целом. Это фильм о том, чем можем гордиться, о том, что мы - украинцы, харьковчане, мы все – вместе. Это наша общая история. Фильм именно об этом, – рассказал продюсер Олег Щербина.В Харькове съемки проходят в здании Госпрома и на площади Свободы. Снимать в настоящем доме «Слово» не будут, чтобы не мешать его нынешним обитателям. Кроме того, там не сохранился интерьер 30-х годов.Специальные павильоны для съемок уже построены в Киеве.По словам Олега Щербины, фильм «Дом «Слово» – один из пяти самых ожидаемых и самых масштабных, которые сейчас снимают в Украине. Фильм создается при поддержке Госкино, государство выделило на его съемки 30 млн грн. Перед премьерой фильма, которая по плану должна состояться в 2020 году, лента будет показана на международных фестивалях.– Этот фильм рассчитан для широкого проката. Мы рассчитываем на то, что его увидит большое количество зрителей. Я надеюсь, он будет успешным в украинском прокате, – сказал продюсер фильма.