Украина и Чехия договорились увеличить квоту на автоперевозки 27 июля 2018 г. источник 0 0

Квота двусторонних разрешений для украинских автоперевозчиков на перевозку в/из Чехии в 2019 году будет увеличена на 2 тыс. штук.