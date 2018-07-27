Украина и Чехия договорились увеличить квоту на автоперевозки

Как говорится на сайте Министерства инфраструктуры Украины, договоренность была достигнута на заседании украинско-чешской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.
По результатам переговоров на 2019 год квота разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок будет выглядеть следующим образом:
- 23 тыс. универсальных разрешений (плюс 2 тыс. по сравнению с предыдущей квотой на 2018 год);
- 2,5 тыс. универсальных/в/из третьих стран (плюс 500 по сравнению с предыдущей квотой на 2018 год).
Указано, что чешская сторона согласилась либерализовать транзитные перевозки и после разработки механизма либерализации в рамках действующего законодательства обеих стран.