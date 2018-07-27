Арсенал в Балаклее разминируют до конца года 27 июля 2018 г. источник 0 0

Министерство обороны Украины планирует завершить разминирование территории воинской части в Балаклеt (Харьковская обл.) до конца текущего года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны. На арсенале весной прошлого года произошел пожар, вызвавший детонацию боеприпасов.



Как сообщили в оборонном ведомстве, по состоянию на 26 июля 2018 года силами групп разминирования Вооруженных сил Украины от взрывоопасных предметов очищено 410 га (59,6% территории в/ч А 1352).



Напомним, в марте 2017 года на военном складе в Балаклее произошел пожар, который вызвал детонацию боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия погиб человек, еще четверо получили ранения. Были повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом, 22 объекты инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. На восстановление Балаклеи выделили 100 млн гривен.



В мае этого года, на территории арсенала в Балаклее из-за возгорания сухой травы произошли единичные взрывы неутилизированных боеприпасов.