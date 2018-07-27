Трагедия на Сумской: исчезновением свидетеля заинтересовался Минздрав 27 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сторона потерпевших в деле о ДТП на Сумской, которое произошло 18 октября 2018 года, обратилась за помощью к министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун.

Об этом глава Минздрава написала на своей странице в Facebook:



«Исчез один из основных свидетелей по делу – врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов. Тогда она отметила в акте, что состояние Зайцевой содержал признаки наркотического опьянения. Далее проводились дополнительные исследования крови и мочи, которые показали наличие наркотических и психотропных веществ в моче Зайцевой (кодеин, фенобарбитал). Впрочем, для того, чтобы сделать исследование о наличии наркотических средств и психотропных веществ в крови, биологического вещества почему-то не хватило. Сторона пострадавших хочет допросить Федирко в суде, чтобы выяснить: каким образом проводился отбор анализов, почему не взяли биологическую вещество в количестве необходимом для проведения исследования, и достаточно существующих данных для установления состояния обвиняемого на ДТП. Но врач исчезла, и никому неизвестно, где она находится. В наркодиспансере, в котором она работала, говорят, что женщина внезапно уволилась. Сейчас ее разыскивает полиция».



Уляна Супрун добавила, что для следствия это означает, что доказательства труднее собрать.



«Другая проблема – невозможно получить заключение или находилась Зайцева в период совершения ДТП под воздействием наркотических средств или психотропных веществ. В судебном заседании врач не оказал однозначный ответ на этот вопрос. Поручила подчиненной министерству учреждении подготовить заключение по этому случаю», – сообщила министр здравоохранения.