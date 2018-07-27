Харьков

  • 127
    •  / 

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 7 (п. №2) до 20:00 27.07.18 г.

Киевский район:
ул. Сумская, 14, 16, 18/20 до 20:00 27.07.18 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев  Широнинцев, 50/29 до 17:00 27.07.18 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36-в (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 74 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-г (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 95-а (п. №3, стояк) до 20:00 27.07.18 г.

Новобаварский район:
ул. Станционная, 4 (п. №1) до 17:00 27.07.18 г.; пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №4, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №4, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 27.07.18 г.

Основянский район:
ул. Цитовская (ч/с), пр. Гагарина, 60 (стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 27.07.18 г.

Слободской район:
пр. Московский, 102/112 (п. №4) до 17:00 27.07.18 г.; пр. Героев Сталинграда, 150 (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 14 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 27.07.18 г.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 51(п. №2) до 17:00 27.07.18 г.; ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Мирная, 3, 3-а, 3-б, 5, 7, 7-а, 7-б, 9, 11, ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 26 (п. №3, стояк), пр. Победы, 76 (п. №1, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 72 (п. №12, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк) до 20:00 27.07.18 г.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2665.14 грн
10 RUB 4.2339 грн
100 EUR 3122.48 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи