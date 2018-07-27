Украина

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В Украине начали производить новые боеприпасы

В Украине начали производить новые боеприпасы
На Гончаровском полигоне Вооруженных сил Украины состоялись комплексные испытания боеприпасов и нового оружия украинского производства.
Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, по решению СНБО в кратчайшие сроки в Украине было начато производство боеприпасов, которые ранее не производились в нашей стране.

"Состоялась важная фаза испытаний наиболее дефицитных 152-мм снарядов, а также 60-мм мин для новых украинских минометов", — сообщил секретарь СНБО, добавив, что на полигоне прошли испытания двух модификаций 60-мм и двух модификаций 82-мм минометов, а также "проверка безопасности характеристик во время ведения огня из 120-мм минометов".

Кроме того, Турчинов сообщил, что во время испытаний все баллистические характеристики проверялись современным уникальным комплексом — мобильной радарною системой траекторных измерений.

"Ее уникальность заключается в том, что она может с большой точностью отслеживать траекторию не только снаряда, мины или ракеты, а даже пули", — добавил он.

Турчинов также отметил, что боеприпасы и артиллерийская оружие, которые были испытаны, производятся как государственными, так и частными предприятиями, что позволяет в пределах прозрачной конкуренции улучшать их качество и уменьшать стоимость.

"Хочу подчеркнуть, что все испытания прошли успешно. Украинское оружие и боеприпасы показали соответствие заданным характеристикам и в ближайшее время будут приняты на вооружение ВСУ, что значительно усилит огневую способность нашей армии", — подытожил секретарь СНБО.

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