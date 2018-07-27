Общество

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Сегодня во всем мире отмечают День сисадмина

Сегодня во всем мире отмечают День сисадмина
Свой профессиональный праздник системные администраторы отмечают в последнюю пятницу июля. Поэтому в 2018 году День системного администратора приходится на 27 июля.
Традиция празднования зародилась начиная с 1999 года. Тогда один из американских системных администраторов из Чикаго по имени Тед Кекатос выступил с инициативой в поддержку нового профессионального праздника, который бы объединил специалистов этой, уже славной профессии. И 28-го июля того года этот праздник, под названием System Administrator Appreciation Day, был впервые отмечен в США.

В силу чрезвычайной актуальности и востребованности профессии системного администратора по всему миру, праздник быстро получил широкое распространение и вышел на международную арену.

Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача - если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает - сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи.

В этот день принято чествовать скромных тружеников «невидимого фронта», оберегающих благополучие корпоративных сетей и компьютеров - ведь именно от них напрямую зависит успешная работа компании.

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