В Конгрессе США поддержали выделение 250 миллионов Украине на оборону 27 июля 2018 г. источник 0 0

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов Украине на безопасность и оборону.

"Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления безопасности помощи Украине, определена в объеме 250 млн. долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений", - сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах на странице в Facebook.



Как сообщает посольство, в документ включили положение о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности. В частности, Государственному департаменту поручили представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.



"В дальнейшем проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись президенту США", - подытожили в украинском посольстве.