Мир

  • 117
    •  / 

В Конгрессе США поддержали выделение 250 миллионов Украине на оборону

В Конгрессе США поддержали выделение 250 миллионов Украине на оборону
Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов Украине на безопасность и оборону.
"Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления безопасности помощи Украине, определена в объеме 250 млн. долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений", - сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах на странице в Facebook.

Как сообщает посольство, в документ включили положение о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности. В частности, Государственному департаменту поручили представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

"В дальнейшем проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись президенту США", - подытожили в украинском посольстве.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2665.14 грн
10 RUB 4.2339 грн
100 EUR 3122.48 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи