Художники из разных стран поддержали благотворительную акцию Фонда Александра Фельдмана «Искусство милосердия»

Они передали организаторам акции четыре работы, чтобы внести свою лепту в поддержку проектов Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк.
Кроме того, художники провели в Социально-гуманитарном мультикомплексе творческий пленэр «Акварельный Экопарк» и создали семиметровую акварель. Это произведение интернационального изобразительного искусства станет еще одним новым лотом проекта «Искусство милосердия».
– Мы благодарны художникам за внимание к нашему проекту и идеям. Их работа в прямом смысле спасет не одну жизнь, – отмечает основатель Международного благотворительного фонда, народный депутат Украины Александр Фельдман. – Мы хотим сломать стереотипы и донести людям, что благотворителем может стать каждый, независимо от уровня личного благосостояния. Кто-то сделает репост в социальной сети, кто-то поможет распространить информацию через СМИ. Главное – объединиться и вместе делать добро. «Искусство спасает», – не просто красивая фраза, а алгоритм, уже проверенный предыдущими нашими аукционами.
«Искусство милосердия» продолжается в онлайн-режиме – все желающие могут выбрать понравившееся произведения на сайте
Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк
Напомним, благотворительная акция «Искусство милосердия», которая стартовала в мае этого года, на днях подвела итоги первого этапа: собрано 3 млн 50 тыс грн. Эти средства в зависимости от пожеланий участников акции распределены на развитие Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, Центра психосоциальной реабилитации, Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом» или Центра реабилитации рукокрылых.