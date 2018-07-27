Харьковчане могут оценить, насколько их дом энергоэффективный

В рамках программы энергоэффективности «30/70» Департамент жилищного хозяйства Харьковского городского совета запустил на сайте программы опрос
, в котором каждый харьковчанин сможет оценить свой дом на энергоэффективность.
Анализ энергоэффективности нужен чтобы определить, насколько рационально и эффективно дом использует энергию или же наоборот, теряет ее, выявить слабые места и устранить их, что очень скоро отразится на размерах счетов, выставляемых поставщиками услуг.
В опросе необходимо будет ответить на несколько вопросов, касаемых состояния подъезда жилого дома, дверей, окон, состояния системы центрального отопления и др.
Ответив на все вопросы, вы получите информацию о том, насколько ваш дом энергоэффективен и стоит ли принимать какие-либо меры по энергосбережению.
Участие в программе энергоэффективности поможет сделать ваш многоквартирный жилой дом энергоэффективным, сохранять в нем тепло и существенно экономить на коммунальных платежах.