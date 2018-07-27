Харьковчане могут оценить, насколько их дом энергоэффективный 27 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сегодня жить в многоквартирном, теплом, комфортном и при этом экономичном доме хотят все. А для этого дом должен быть энергоэффективным.