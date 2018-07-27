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Харьковчане могут оценить, насколько их дом энергоэффективный

Харьковчане могут оценить, насколько их дом энергоэффективный
Сегодня жить в многоквартирном, теплом, комфортном и при этом экономичном доме хотят все. А для этого дом должен быть энергоэффективным.
В рамках программы энергоэффективности «30/70» Департамент жилищного хозяйства Харьковского городского совета запустил на сайте программы опрос, в котором каждый харьковчанин сможет оценить свой дом на энергоэффективность.

Анализ энергоэффективности нужен чтобы определить, насколько рационально и эффективно дом использует энергию или же наоборот, теряет ее, выявить слабые места и устранить их, что очень скоро отразится на размерах счетов, выставляемых поставщиками услуг.

В опросе необходимо будет ответить на несколько вопросов, касаемых состояния подъезда жилого дома, дверей, окон, состояния системы центрального отопления и др.

Ответив на все вопросы, вы получите информацию о том, насколько ваш дом энергоэффективен и стоит ли принимать какие-либо меры по энергосбережению.

Участие в программе энергоэффективности поможет сделать ваш многоквартирный жилой дом энергоэффективным, сохранять в нем тепло и существенно экономить на коммунальных платежах.

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