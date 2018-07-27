Происшествия

  • 135
    •  / 

В харьковской сауне выявили сводницу

В харьковской сауне выявили сводницу
Харьковчанку подозревают в сутенерстве.
37-летняя харьковчанка пригласила знакомую в сауну. Там она познакомила ее с мужчиной для дальнейшего предоставления сексуальных услуг за деньги.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователями Основянского ОП установили, что женщина, зная о бедственном материальном положении своей знакомой, предложила ей предоставить мужчине сексуальные услуги за деньги. Она договорилась с ранее незнакомым мужчиной о встрече и предложила ему провести время в сауне с ее подругой. За предоставление сексуальных услуг мужчина должен был заплатить по 500 грн. каждой девушке.

По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.1ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2665.14 грн
10 RUB 4.2339 грн
100 EUR 3122.48 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи