В харьковской сауне выявили сводницу 27 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковчанку подозревают в сутенерстве.

37-летняя харьковчанка пригласила знакомую в сауну. Там она познакомила ее с мужчиной для дальнейшего предоставления сексуальных услуг за деньги.



Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователями Основянского ОП установили, что женщина, зная о бедственном материальном положении своей знакомой, предложила ей предоставить мужчине сексуальные услуги за деньги. Она договорилась с ранее незнакомым мужчиной о встрече и предложила ему провести время в сауне с ее подругой. За предоставление сексуальных услуг мужчина должен был заплатить по 500 грн. каждой девушке.



По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.1ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.