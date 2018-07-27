Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома»
27 июля 2018 г.
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27 июля 2018 г.
Главный герой Stoned Alone выращивает дома коноплю. Он опаздывает на самолет, на котором должен был отправиться в отпуск в горы, и решает употребить наркотики. У него начинается паранойя, и герою кажется, что кто-то вломился к нему домой, после чего его опасения оказываются правдой. Будучи в состоянии сильного наркотического опьянения, герой пытается помешать ворам и защитить свое жилище наподобие того, как это делал персонаж Маколея Калкина в «Один дома».
Режиссером картины выступит Августин Фриззелл, снявшая драму «Никогда не возвращайтесь». Дата выхода фильма пока неизвестна.
Канадский актер Райан Рейнольдс известен по роли Дэдпула в одноименной дилогии по комиксам Marvel. В декабре 2017-го сообщалось, что актер сыграет легендарного покемона Пикачу в фильме «Детектив Пикачу».
Первый фильм серии «Один дома» вышел в прокат в 1990 году. Два года спустя на экраны выпустили сиквел «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Главную роль в этих картинах сыграл Маколей Калкин.
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