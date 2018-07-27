Как предотвратить потерю зрения

Ученые Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что пигмент куркумин, содержащийся в куркуме, может использоваться для эффективного лечения глаукомы на ранней стадии.

Исследователи разработали новый метод доставки куркумина, который, как показано, защищает ганглионарные клетки (нейроны сетчатки глаза) от повреждения. Для этого были созданы наночастицы, которые содержали пигмент, связанный с безопасным для человека поверхностно-активным веществом и стабилизатором. Это позволяет использовать куркумин в составе глазных капель, а не пероральных таблеток, которые нужно принимать в большом количестве из-за плохой растворимости пигмента и которые способны вызвать желудочно-кишечное отравление.

Показано, что новый метод доставки увеличивает растворимость куркумина в 400 тысяч раз, а сам пигмент локализуется в глазных тканях, а не разносится с кровотоком по всему телу. У крыс, страдающих от глаукомы, применение капель в течение трех недель вызвало снижение скорости дегенерации сетчатки. Кроме того, ученые не отметили никаких нежелательных побочных эффектов.

Глаукомой называются глазные заболевания, при которых внутри глаза повышается давление, что, в конечном итоге, приводит к атрофии зрительного нерва, снижению остроты зрения и слепоте.