Элина Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в России 27 июля 2018 г. источник 0 0

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не поехала на соревнования Moscow River Cup в Россию.

Директор турнира Александр Островский пояснил это "причинами политического характера" и выразил надежду, что в будущем Свитолина все же выступит в Москве.



"На первом этапе среди звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь", - сообщил Островский.



Отметим, что турнир серии WTA International Moscow River Cup проходит в Москве с 22 по 29 июля. Украину на этих соревнованиях представляли Ольга Янчук, которая не смогла преодолеть квалификацию, и Катерина Козлова, уступившая во втором круге.