Спорт

  • 71
    •  / 

Элина Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в России

Элина Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в России
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не поехала на соревнования Moscow River Cup в Россию.
Директор турнира Александр Островский пояснил это "причинами политического характера" и выразил надежду, что в будущем Свитолина все же выступит в Москве.

"На первом этапе среди звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь", - сообщил Островский.

Отметим, что турнир серии WTA International Moscow River Cup проходит в Москве с 22 по 29 июля. Украину на этих соревнованиях представляли Ольга Янчук, которая не смогла преодолеть квалификацию, и Катерина Козлова, уступившая во втором круге.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2665.14 грн
10 RUB 4.2339 грн
100 EUR 3122.48 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи