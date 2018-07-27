Петр Порошенко ветировал закон о введении механизма «единого окна» на таможне 27 июля 2018 г. источник 0 0

Президент Петр Порошенко ветировал закон, который предусматривает введение механизма "единого окна" на таможне.

Как сообщила пресс-служба президента, Порошенко вернул в Верховную Раду с предложениями закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины", принятый 5 июля 2018.



В предложениях он отметил, что предложенный на подпись закон является чрезвычайно важным и выразил поддержку необходимости введения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.



В то же время Порошенко подчеркнул, что отдельные положения закона поддержаны быть не могут.



Так, данным законом вносятся изменения в законы Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" и "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", по которым специальные вагоны для перевозки зерна отнесены к технике и оборудованию для агропромышленного комплекса, на приобретение которых сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется государственная поддержка.



С 1 января 2018 компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенные технику и оборудование предоставляется в размере 25% стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства.



Следовательно, президент отметил, что предложенная законом господдержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна не обеспечивает достижения социальных и экономических целей государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.



Несмотря на то, что стоимость специальных вагонов для перевозки зерна, а также значительные затраты, необходимые на их содержание и эксплуатацию и объемы продукции растениеводства собственного производства, претендовать на такую государственную поддержку смогут преимущественно крупные сельскохозяйственные предприятия.



При таких обстоятельствах вводимая законом государственная поддержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна является несправедливой по отношению к большинству сельскохозяйственных товаропроизводителей.



Обращение к президенту с просьбой инициировать поправки в принятый закон также направили Украинская зерновая ассоциация, Ассоциация предприятий - производителей техники и оборудования для агропромышленного комплекса "Украгромаш".



Напомним, Кабмин утвердил концепцию создания и функционирования на таможенных пунктах автоматизированной электронной системы обмена данными "единое окно" в мае 2016 года.



5 июля 2018 года Рада приняла соответствующий закон.